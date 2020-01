Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Gartenhütte in Brand

Emsbüren (ots)

Aus bislang unbekannte Art und Weise geriet am Donnerstag gegen 04:20 Uhr eine Gartenhütte an der Straße Am Spellberg in Emsbüren in Brand. Die Gartenhütte brannte vollständig ab. Teilweise angrenzende Bäume wurden durch das Feuer beschädigt. Person kamen nicht zu Schaden. Zeugen werden gebeten sich mit Polizei in Spelle, Tel. 05977/929210, in Verbindung zu setzen.

