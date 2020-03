Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Leitungswechsel bei Polizeiinspektion Verden/Osterholz steht bevor +++ Uwe Albers übernimmt kommissarisch die Leitung als Nachfolger von Uwe Jordan +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Mit Ablauf des Monats April 2020 tritt Kriminaldirektor Uwe Jordan als Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in den Ruhestand. Seine offizielle Verabschiedung wird am 29. April stattfinden.

Hinsichtlich der Nachfolge wird Polizeidirektor Uwe Albers von der Polizeiakademie Niedersachsen ab dem 01. Mai 2020 bis zum Ende des Jahres kommissarisch die Leitung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz übernehmen.

Uwe Albers nahm bereits am Montag, 9. März 2020, seinen Dienst in Verden auf, um sich im Zusammenwirken mit Uwe Jordan umfassend mit der neuen Aufgabe vertraut zu machen. Am Dienstag, 10. März 2020, stattete Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, der Polizeiinspektion Verden/Osterholz einen Besuch ab, um Uwe Albers zu begrüßen.

Hintergrund für diese Personalentscheidung ist der Austausch von polizeilicher Lehre und Praxis. Damit erhält ein langjähriger Studiengebietsleiter die Möglichkeit, sein Wissen in die operative Polizeiarbeit einzubringen und gleichzeitig Erfahrungen in der Leitung einer Dienststelle zu sammeln.

Die endgültige Stellenbesetzung erfolgt im Herbst 2020 nach einer landesweiten Ausschreibung dieses Dienstpostens.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Oldenburg

Pressestelle

Theodor-Tantzen-Platz 8

26122 Oldenburg

Tel.: 0441/799-1041/-1042/-1044/-1045

E-Mail: pressestelle@pd-ol.polizei.niedersachsen.de

Homepage: www.polizei-oldenburg.de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell