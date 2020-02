Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Regionale Kontrollgruppe überprüft gewerblichen Personen- und Güterverkehr +++ Viele Überladungen festgestellt +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 28. Februar 2020, hat die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Erkennen technischer Mängel" durchgeführt. 15 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeidirektion Oldenburg kontrollierten dabei insgesamt 49 Fahrzeuge. 10 Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel auf, so dass sie bis zur Behebung derer nicht weiterfahren durften. Häufig stellten die Beamtinnen und Beamten Überladungen fest, zudem waren mehrere Fahrzeugführer/-innen mit verkehrsunsicheren Fahrzeugen unterwegs.

Ein 26-jähriger deutscher Spediteur befuhr mit seinem 3,5 t Lkw von Bremen nach Lohne. Die Wägung ergab ein Gesamtgewicht von 4750 kg. Das Fahrzeug war mit 37 % überladen. Nachdem der Fahrzeugführer ein Teil der Ladung abgeladen hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren.

Auf der Fahrt von Dorsten in den Hamburger Hafen befährt ein 39-jähriger deutscher Fahrer mit seinem LKW die Bundesautobahn 1. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass die Blattfeder gebrochen war. Eine anschließende Untersuchung auf einer nahegelegenen Prüfstation ergab einen verkehrsunsicheren Zustand. Folglich durfte das LKW nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

