Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeuge erkennt gestohlenen Roller - Fahrzeug sichergestellt

Neuss-Norf (ots)

Am Karsamstag (11.04.), gegen 20:25 Uhr, hielt sich ein 20-jähriger Neusser gerade an einer Tankstelle an der Straße "An der Norf" auf, als zwei Jugendliche auf einem Kleinkraftrad auf das Gelände fuhren. Er staunte nicht schlecht, denn bei dem Fahrzeug handelte es sich um den Roller eines Freundes, der am Abend zuvor entwendet worden war. Der eigentliche Besitzer hatte das schwarze Kleinkraftrad der Marke Rex an Karfreitag (10.04.) an der Jahnstraße abgestellt. Der 20-Jährige sprach die beiden 14- und 15-Jährigen an. Der 15-Jährige, der den Roller gefahren hatte, flüchtete zunächst, konnte jedoch ermittelt werden.

Das Fahrzeug konnte sichergestellt und seinem Besitzer zurückgegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell