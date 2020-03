Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handys entwendet

Bocholt (ots)

Drei Smartphones der Marke Apple haben unbekannte Täter aus einer Garage in Bocholt entwendet. Wie die Täter in die verschlossene Garage gelangten ist bislang unklar. Die Tat ereignete sich am Fürstenbergweg in der Zeit zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und Mittwoch, 11.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell