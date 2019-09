Polizei Bochum

POL-BO: Schulanfang - Erinnerung Pressetermine Schulanfangsaktionen in Bochum und Herne

Bochum, Herne (ots)

Wie bereits am 22. August 2019 berichtet (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4354751) setzt sich die Polizei besonders in den ersten Wochen nach Schulanfang verstärkt für die Sicherheit unserer Schulkinder ein.

Die Verkehrsunfallprävention/Opferschutz führt am Dienstag und Donnerstag zusammen mit unseren Netzwerkpartnern in allen vier Jahrgangsstufen Schulanfangsaktionen statt. Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Anbei finden Sie nochmals die Adressen und der Erreichbarkeiten: Schulanfangsaktion der Netzwerkpartner Verkehr in Herne Die Die Polizei veranstaltet zusammen mit der Verkehrswacht Wanne-Eickel, der HCR und der GS "Kunterbunt" eine Schulanfangsaktion für alle vier Jahrgangsstufen. Termin: Di., 3. September 2019, in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr Ort: 44623 Herne, Neustraße 16 Kontaktperson: Herr PHK Siegfried Klein - Mobil: 0172-1504820. Gemeinsame Presseerklärung der Netzwerkpartner um ca. 10.15 Uhr.

Schulanfangsaktion der Netzwerkpartner Verkehr in Bochum Die Polizei veranstaltet zusammen mit der Verkehrswacht Bochum, der BOGESTRA und der Grundschule "Liboriusschule" eine Schulanfangsaktion für alle vier Jahrgangsstufen. Termin: Do., 5. September 2019, in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr Ort: 44803 Bochum, Sanderweg 25 Kontaktperson: Herr PHK Siegfried Klein- Mobil: 0172-1504820. Gemeinsame Presseerklärung der Netzwerkpartner um 10 Uhr an der Busschule

