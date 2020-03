Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand auf Firmengelände

Ein Verletzter

Bocholt (ots)

Abfallreste einer Entsorgungsanlage sind in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten und entzündeten den Inhalt eines angeschlossenen Containers in Bocholt. Kräfte der Feuerwehr rückten gegen 01.30 Uhr aus und löschten die Flammen auf dem Betriebsgelände an der Borgersstraße. Mitarbeiter hatten versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Feuer selbst zu löschen. Hierbei erlitt ein 40-Jähriger eine Rauchgasintoxikation. Der Leichtverletzte wurde in einem Krankenhaus behandelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt der entstandene Schaden bei circa 3.000 Euro. Bei der Brandursache soll es sich um eine Hitzeentwicklung durch Maschinenbetrieb handeln.

