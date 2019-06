POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Durch einen Steinwurf beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitagvormittag in der Badstraße die äußere Glasfläche eines Fensters des sich auf dem Areal des Landesbetriebs Gewässer befindlichen Werkstattgebäudes. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Einbruchsversuch

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand im Zeitraum von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagvormittag am Garagentor einer zu einer Wohnanlage gehörenden Garage in der Straße "In der Au". Unbekannte Täter hatten offensichtlich gewaltsam versucht, das elektrisch angetriebene Garagentor zu öffnen, wodurch der Torantrieb beschädigt wurde. Verluste wurden in der Garage nicht festgestellt. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Schwerer Diebstahl

Zeugen zu einem schweren Diebstahl an einer Tankstelle in den Burgwiesen sucht das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0. Unbekannte hatten in der Nacht zum Montag um 02.06 Uhr mit einem Hebelwerkzeug das Geldkassettenfach der Bezahlsäule der SB-Tankstelle aufgehebelt und daraus die eingelagerten Banknoten entwendet. Der genaue Tatzeitpunkt ließ sich auf Grund der automatischen Aufzeichnung der Anlage nachvollziehen. Personen, die Hinweise zur Klärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, in Verbindung zu setzen.

Gammertingen

Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagvormittag durch ein Fenster in ein Schulgebäude im Oberen Torackerweg ein. Im Schulgebäude hebelten sie auf zwei Stockwerken sämtliche verschlossenen Klassenzimmer- und Bürotüren auf und durchsuchten die Räume. Der verursachte Sachschaden im Gebäude ist beträchtlich. Über fehlende Gegenstände vermochte sich die Schule noch nicht zu äußern. Personen, die verdächtige Beobachtungen machten und die der Polizei Hinweise zur Klärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687, zu melden.

Inzigkofen - Engelswies

Trunkenheit im Verkehr

Der 56-jährige Lenker eines Toyota befuhr in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30 Uhr die Bundesstrßae 313 bei Engelswies in Richtung Sigmaringen. Er fiel aufgrund seiner unsicheren Fahrwiese einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen auf, die eine Verkehrskontrolle durchführte. Die Kontrolle führte zur Feststellung einer deutlichen alkoholischen Beeinflussung des Pkw-Lenkers, dem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Beuron

Eingestürztes Gebäude

Ein in sich zusammengestürztes Scheunengebäude am Donauradwanderweg bei Beuron gab am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Befürchtung, dass beim Einsturz des Daches Personen zu Schaden gekommen sein könnten. Im Gebäude befand sich eine öffentliche Toilette für Radfahrer. Die Ruine wurde durch eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Beuron überprüft. Personen wurden innerhalb der Gebäuderuine nicht gefunden. Eine Sicherung des Gebäudes wurde veranlasst.

Krauchenwies

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Der 27-jährige Lenker eines Motorrades befuhr die Landesstraße 456 aus Richtung Sigmaringen in Richtung Krauchenwies und bog an der Einmündung der Landesstraße in die Bundesstraße 311 nach links auf die Bundesstraße in Richtung Mengen ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 54-jährigen Lenkers eines Pkw Ford, der auf der Bundesstraße aus Richtung Mengen in Richtung Krauchenwies befuhr. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf die Straße und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Max-Eyth-Straße beim Ausparken gegen einen in der gegenüberliegenden Parkreihe geparkten VW Touran, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Die Geschädigte wurde beim Eintreffen bei ihrem Pkw durch ein Pärchen über den Verkehrsunfall und die Unfallflucht informiert. Sie gaben gegenüber der Lenkerin des unfallbeschädigten Touran an, der Zusammenstoß sei durch eine junge Frau mit einem Geländefahrzeug (SUV) der Marke Infiniti verursacht worden. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 104-0, bittet das Pärchen und weitere Zeugen des Verkehrsunfalls, sich dort zu melden.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Lkw

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag an einem auf dem Friedhofsparkplatz in der Elisabethenstraße geparkten Lkw die Seitenscheibe an der Fahrerseite des Führerhauses ein. Ob aus dem Lkw etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht geklärt. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0.

Herbertingen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eine leichtverletzte Person und etwa 7.000 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr an der Einmündung der Saulgauer Straße in die Bundesstraße 32 ereignete. Der 81-jährige Lenker eines Volkswagen Golf bog von der Saulgauer Straße nach rechts in die Bundesstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der 31-jährigen Lenkerin eines Mercedes-Benz, die auf der Bundesstraße aus Richtung Herbertingen in Richtung Bad Saulgau fuhr. Die Lenkerin des Mercedes-Benz wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.

Herbertingen

Unfallflucht

Unfallflucht beging der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs, der in der Nacht zum Samstag oder am frühen Samstagmorgen in der Fulgenstadter Straße gegen den Mast einer Straßenlaterne stieß und seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0.

Hohentengen

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Der ortsunkundige, 44-jährige Lenker eines Pkw Fiat befuhr am Freitagabend gegen 17.30 Uhr die Kreisstraße 8250 aus Richtung Jettkofen in Richtung Repperweiler und bog von der Kreisstraße nach links in Richtung Einhart ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 59-jährigen, entgegenkommenden Fahrradfahrers, der nach der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte und sich Prellungen und Schürfwunden zuzog. Der abbiegende Pkw- Lenker gab an, durch die Sonne geblendet worden zu sein und deshalb den entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen zu haben. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.700 Euro.

