Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 03.06.2019

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtiger nach Raubdelikt ermittelt

Überlingen

Opfer eines Überfalls wurde ein 36-jähriger Mann am Sonntagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Lippertsreuter Straße. Der Mann war den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge mit seinem dreirädrigen Fahrrad zum Tatzeitpunkt auf der Lippertsreuter Straße unterwegs und wurde dort zunächst von dem späteren Tatverdächtigen, einem flüchtigen Bekannten, bedrängt und an der Weiterfahrt gehindert. Im weiteren Verlauf schlug der 25-Jährige dem 36-Jährigen mehrfach eine Bierflasche ins Gesicht und auf den Kopf und raubte ihm anschließend den mitgeführten Geldbeutel samt Inhalt. Durch die Schläge wurde das 36-jährige Opfer nicht unerheblich verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung gelang es, den Tatverdächtigen zu identifizieren und kurze Zeit später vorläufig festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wird der 25-Jährige am heutigen Tage dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden wird.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell