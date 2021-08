Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Pkw-Aufbruch - Taschendiebstahl - Sachbeschädigung - Enkeltrick - Polizei warnt

Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Rotenburg - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei in Rotenburg am frühen Mittwochmorgen (04.08.), gegen 5 Uhr, dass eine unbekannte, männliche Person in der Tränkebergstraße eine Fensterscheibe eines schwarzen Opel Mokka eingeschlagen und Gegenstände daraus entwendet hat.

Fahndungsmaßnahmen führten zeitnah zur Festnahme eines 30-Jährigen aus Kassel. In dem mitgeführten Rucksack des Mannes konnten die zuvor aus dem Pkw entwendeten Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den 30-Jährigen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Taschendiebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten am Dienstagvormittag (03.08.), gegen 11:30 Uhr, die Geldbörse eines Mannes aus Bad Hersfeld. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Erfurter Straße verwickelte ein unbekannter Mann den Hersfelder in ein Gespräch. Zeitgleich entwendete ein weiterer Langfinger unbemerkt die Geldbörse des Mannes aus dessen Hosentasche. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Einer der Täter kann als männlich, circa 170 Meter bis 180 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt mit schmaler Statur und dunkelblonden Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine Maske und ein hell gemustertes Hemd.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Bebra - Unbekannte warfen in der Nacht zu Mittwoch (04.08.) die Glasscheiben der Bushaltestelle einer öffentlichen Schule in der Luisenstraße ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrick - Polizei warnt

Bebra - Am Mittwoch (04.08.) kontaktierten unbekannte Trickbetrüger eine lebensältere Frau aus Bebra telefonisch und gaben sich zunächst als deren Enkelin aus. Durch geschickte Gesprächsführung erlangten die Schwindler das Vertrauen der Dame. Anschließend täuschten die Betrüger der Frau eine finanzielle Notlage vor und suggerierten, dass geliehene Geld in den kommenden Tagen zurückzahlen zu können. Die Frau aus Bebra glaubte den Angaben der Trickbetrüger und übergab, gegen 16.00 Uhr, einen fünfstelligen Bargeldbetrag vor einem Wohnhaus in der Straße "Rathausmarkt" an einen unbekannten Mann. Erst nachdem die Dame bis in die Abendstunden keinen weiteren Anruf mehr erhielt, kontaktierte sie selbst ihre Enkelin und der Betrug fiel auf.

Der Geldabholer kann als männlich, zwischen 20 und 25 Jahren, circa 160 Meter groß mit kurzen dunklen Haaren und schlanker Gestalt beschrieben werden. Zur Übergabe befand sich das Diebesgut in einem Stoffbeutel.

Zeugen, die die Geldübergabe beobachten konnten oder Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

