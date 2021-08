Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Elf zusätzliche Stellen und fünf Direktversetzungen: PP Voß begrüßt Neuzugänge

Bild-Infos

Download

Osthessen (ots)

Elf zusätzliche Stellen und fünf Direktversetzungen: PP Voß begrüßt Neuzugänge

Osthessen/Fulda - 27 neue Kolleginnen und Kollegen - davon 25 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie zwei Verwaltungsangestellte - begrüßte Polizeipräsident Günther Voß am Montag (03.08.) im Fuldaer Polizeipräsidium. Zum Versetzungstermin 01.08.2021 wurden der osthessischen Polizei nochmals elf zusätzliche Stellen zugewiesen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Polizeipräsidium 23 neue zusätzliche Stellen erhalten.

"Herzlich willkommen in Osthessen", waren die ersten Worte des Polizeipräsidenten bei seiner Ansprache an die Neuversetzten. Der Großteil der "Neuen" kommt von südhessischen Behörden und bringt umfangreiche Einsatzerfahrungen und auch Spezialwissen mit. Unter den Kolleginnen und Kollegen waren aber auch fünf Beamte, die direkt nach ihrem Studium nach Osthessen versetzt wurden. "Sie haben das Privileg, heimatnah in ihr Berufsleben starten zu dürfen", so Voß.

Mit einer Sicherheitsoffensive sorgt die Hessische Landesregierung seit Jahren für die personelle Stärkung der Hessischen Polizei. Bis zum Jahr 2025 werden über 16.000 Polizisten in Hessen für Sicherheit und Ordnung sorgen. Dies ist im Vergleich zu 2014 ein Stellenplus von rund 18 Prozent.

Das Polizeipräsidium Osthessen profitierte allein bis heute mit 56 zusätzlichen Stellen, die im vergangenen Jahr schwerpunktmäßig zur personellen Stärkung des Wach- und Wechselschichtdienstes bei den Polizeistationen und der Kriminalpolizei eingesetzt wurden. Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Kriminalitätsbekämpfung in Osthessen mit der Einrichtung einer Operativen Einheit Fulda, eines Kommissariats für Auswerte- und Analyseaufgaben, einem Kriminaldauerdienst (KDD) und eines Fahndungs- und Observationskommissariats nachhaltig gestärkt.

"Mit den zusätzlichen Stellen setzen wir in diesem Jahr den Schwerpunkt personeller Verstärkung bei den Ermittlungsdienststellen der Kriminalpolizei und der polizeilichen Präsenz vor Ort", betont Günther Voß.

Informationen rund um das Studium bei der Polizei Hessen sind unter karriere.polizei.hessen.de abrufbar. Interessierte am Polizeiberuf können sich auch direkt an die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de wenden.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell