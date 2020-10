Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Kamera und Taschenlampe

Bocholt (ots)

In den Lagerraum einer Firma in Bocholt eingedrungen sind Einbrecher in den vergangenen Tagen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang in das Gebäude an der Don-Bosco-Straße. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Mitgehen ließen sie nach ersten Erkenntnissen eine Digitalkamera der Marke Olympus sowie eine Taschenlampe. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 21.10.2020, 17.00 Uhr, und Montag, 26.10.2020, 08.00 Uhr. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell