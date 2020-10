Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schilder und Wände beschmiert

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in Gronau angerichtet. Der Täter beschmierte mehrere Verkehrszeichen, Hinweisschilder und Betonwände eines Parkhauses mit blauer und roter Farbe. Das Geschehen spielte sich am St.-Antonius-Hospital am Möllenweg ab. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

