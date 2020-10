Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auf Auto eingeschlagen

Stadtlohn (ots)

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Montag in Stadtlohn ein parkendes Fahrzeug. Der Wagen hatte an der Josefstraße gestanden, wo der Täter gegen 09.30 Uhr mit einem Stein auf eine Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlug. Dabei wurde der Mann beobachtet. Er ist demnach circa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Der Unbekannte war bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

