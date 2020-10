Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher ergreifen die Flucht

Stadtlohn (ots)

Die Alarmanlage schlug sie offensichtlich in die Flucht: Unbekannte wollten in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in Stadtlohn-Wenningfeld einbrechen. Um hineinzukommen, hebelten die Täter eine Hintertür des Gebäudes an der Eichendorffstraße auf. Als die Alarmanlage auslöste, ergriffen die Einbrecher die Flucht. Zu einem Diebstahl aus den Räumen der Gaststätte kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Tat ereignete sich gegen 05.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell