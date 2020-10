Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl von Baustelle

Geldern-Kapellen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh (19. Oktober 2020) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Baustellengelände an der Straße An het Hagelkruys, indem sie zunächst den Bauzaun auseinanderbogen, um hindurch zu gelangen. Sie hebelten dann die Tür zu einem Baucontainer auf, aus dem sie ein Nivelliergerät samt Zubehör entwendeten. Die Diebe machten sich auch an dem Schloss eines zweiten Containers zu schaffen, konnten es jedoch nicht öffnen. Von der Baustelle erbeuteten sie zudem Kupfer aus Kabelresten. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

