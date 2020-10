Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Parkendes Auto touchiert

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin in Gescher am Montag bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 05.20 Uhr auf dem Schlesierring gekommen: Die 27-Jährige hatte dort aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug einen parkenden Wagen angefahren. Die Gescheranerin wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell