Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeug aus Seecontainer entwendet

Stadtlohn (ots)

Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte verschiedene Werkzeuge, wie eine Rüttelplatte, einen Erdstampfer sowie einen Winkelschleifer, am Wochenende in Stadtlohn entwendet. Um an das Werkzeug zu gelangen, brachen die Täter einen auf einer Baustelle an der Dinkellandstraße stehenden Seecontainer auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

