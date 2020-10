Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Kompressor gestohlen

Raesfeld (ots)

Auf einen Baukompressor abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Montag in Raesfeld-Erle. Das mobile Gerät der Marke Atlas befand sich in einem Anhänger, der am Kirchplatz geparkt war. Die Täter entwendeten diesen in der Zeit zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

