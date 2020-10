Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Im Kreisverkehr mit Pedelec kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 43-Jährige befuhr gegen 08.55 Uhr den Burloer Weg in stadteinwärtiger Richtung. Als die Bocholterin in den dortigen Kreisverkehr mit der Straße "Unter den Eichen" eingefahren war, näherte sich von rechts ein Pkw: Ein 36-Jähriger wollte von der Straße "Unter den Eichen" aus Richtung Vardingholter Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr. Der Bocholter übersah das Zweirad, es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 850 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell