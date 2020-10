Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Vandalen von Überwachungskamera aufgenommen

Legden (ots)

Vandalen haben am Samstag gegen 16.50 Uhr in Legden ihr Unwesen auf dem Schulhof der Brigidenschule getrieben. Dass es eine Überwachungskamera gibt, schien den Unbekannten bekannt zu sein. Nachdem einer der Täter in die Kamera gegrinst hatte, entblößte er sein Gesäß und hielt es in Richtung der Überwachungseinrichtung. Die Schriftzüge "ACAB" sowie "TGL" und Hakenkreuze schmierten die Vandalen auf eine Tischtennisplatte und einen Picknicktisch. In die Schule wollten sie zudem eindringen. Dazu manipulierten die Täter mit einer "Scheckkarte" an einer Eingangstür. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1: 15 bis 18 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, weißes T-Shirt mit schwarzer Sweatjacke darüber, dunkle 3/4 Hose, Inlineskates, weiße Cap.

Täter 2: 15 bis 18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, dunkle Hose, dunkles Oberteil.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell