Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneut Reitsättel erbeutet

Gronau (ots)

Beute im hohen vierstelligen Bereich haben am Wochenende Unbekannte ein Gronau gemacht. Die Täter brachen einen Lagerraum einer Reitstallanlage am Deepenkamp auf und entwendeten acht Reitsättel, eine Kettensäge, zwei Laubbläser, zwei Filmkameras und ein Objektiv. Der Einbruch trug sich in der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, zu. In den vergangenen Tagen kam es in Raesfeld und in Ahaus-Alstätte ebenfalls zu Diebstählen von Reitsätteln. Ob die Taten zusammenhängen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

