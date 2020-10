Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch ins Textilmuseum

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in Bocholt ins Textilmuseum eingedrungen. Die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zugang in das Gebäude der Weberei an der Uhlandstraße verschafft. Die Unbekannten brachen mehrere Schlösser auf und durchsuchten mehrere Räume. Dabei richteten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro an. Ihre Beute bestand aus einem geringen Bargeldbetrag, der sich in einer Kaffeekasse befand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

