Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewerbertraining am 07.03.2020 in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am 07.03.2020, ab 10.00 Uhr, bietet das Polizeipräsidium Rheinpfalz an der

Berufsbildenden Schule Wirtschaft II

Bismarckstr. 39

67059 Ludwigshafen

wieder ein Bewerbertraining für Bewerber und am Polizeiberuf Interessierte an. Da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen vorhanden ist, wird um Anmeldung per E-Mail unter

pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de

gebeten. Die Teilnahmebestätigung erfolgt dann per E-Mail.

