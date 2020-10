Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handtasche aus Auto gestohlen: Festnahme

Bocholt (ots)

Er dürfte wenig Freude an seiner Beute gehabt haben: Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Bocholt einen Mann festgenommen, nachdem er ein Auto aufgebrochen hat. Es war wohl nicht das einzige - der Beschuldigte kommt für eine ganze Reihe ähnlich gelagerter Taten in Frage.

Das Geschehen hatte sich gegen 03.00 Uhr auf der Woordstraße abgespielt. Ein Zeuge hatte dort einen parkenden Wagen entdeckt, an dem eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Ein zunächst Unbekannter hatte aus dem Inneren des Fahrzeugs eine Handtasche gestohlen.

Polizeibeamte erschienen am Tatort - kurz darauf fiel den Beamten in der nahgelegenen Münsterstraße ein Passant auf: Dieser lief weg, als er den Streifenwagen sah. Die Polizisten stellten ihn. Bei sich trug er noch den Hammer, mit der die Autoscheibe eingeschlagen hatte. Der 31-Jährige gestand die Tat ein, ebenso wie einige weitere.

In der gleichen Nacht war es zu mehreren ähnlich gelagerten Fällen gekommen: In der Straße "Zur alten Aa" war aus einem Auto ein Portemonnaie gestohlen worden, in der Dechant-Kruse-Straße eine Geldbörse und am Südwall eine Sonnenbrille, eine Jacke und Turnschuhe. An der Viktoriastraße fehlte zwar nichts aus einem dort parkenden Wagen, zurück blieb jedoch dort ein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe.

Die Kriminalpolizei in Bocholt geht davon aus, dass dem Tatverdächtigen eine ganze Serie derartiger Taten zuzuordnen ist. Wie berichtet, war es dazu in Bocholt in der jüngsten Vergangenheit gekommen. Der beschuldigte 31-Jährige aus Reken kam hinter Schloss und Riegel: Gegen ihn lag ein Haftbefehl zur Vollstreckung wegen Erschleichen von Leistungen vor. In seiner Wohnung fand sich mutmaßliches Diebesgut, welches sichergestellt wurde. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Die Polizei erneuert im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen ihren Appell, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

