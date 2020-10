Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebinnen bestehlen Seniorin

Bocholt (ots)

Am Samstag hielt sich eine 88 Jahre alte Bocholterin in einem Bekleidungsgeschäft (Ernsting`s Family) auf, als sie, so die Seniorin, durch zwei "Ausländerinnen" angerempelt wurde. Kurz darauf stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet und die Geldbörse entwendet worden war. Die mutmaßlichen Täterinnen sind nach Angaben der Geschädigten ca. 20 - 25 Jahre alt und ca. 160 - 170 cm groß. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

