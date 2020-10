Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Verkehrsunfall auf Friedhof

Stadtlohn (ots)

Am Freitag wurde eine 66 Jahre alte Stadtlohnerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Friedhof an der Lessingstraße schwer verletzt. Gegen 17.20 Uhr trat die Frau, die vor einem Grab und damit mit dem Rücken zum Weg stand, einen Schritt zurück und wurde dabei durch einen 78 Jahre alten Pedelecfahrer aus Stadtlohn erfasst. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 78-Jährige gab an, mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

