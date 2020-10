Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizeibekannter Randalierer fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Am Freitagnachmittag bettelte ein 37-jähriger Mann aus Bocholt vor einem Supermarkt an der Dinxperloer Straße. Aufgrund seines aggressiven Auftretens wurde er gegen 15.20 Uhr durch zwei Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen und des Platzes verwiesen. Der polizeibekannte Randalierer reagierte darauf mit massiven Beleidigungen und spuckte zudem einen der Mitarbeiter an. Anschließend entfernte er sich und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon. Polizeibeamte trafen ihn kurz darauf an und leiteten ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann ein.

