Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 78-jähriger Bocholter mit seinem Fahrrad den Radweg der Osterstraße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in den Südwall abzubiegen. Dabei übersah er die 61-jährige Autofahrerin aus Bocholt, die ebenfalls die Osterstraße in gleicher Richtung befuhr, so dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa. 1.500 Euro.

