Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Velen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 19.30 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Coesfelder Straße gewaltsam einzudringen. Die Täter versuchten die Hintertür aufzuhebeln, konnten aber nicht in das Gebäude eindringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell