Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Taschendieb bestiehlt 83-Jährige

Raesfeld (ots)

Ein Taschendieb hat am Mittwochmorgen eine 83-Jährige um ihre Handtasche samt Inhalt gebracht. Zu der Tat war es zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr gekommen, als sich die Raesfelderin in einem Verbrauchermarkt an der Straße "Am Rathaus" aufhielt. Die Geschädigte hatte ihre Einkaufstasche mit der Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Die Kripo Borken bittet um Hinweise unter der Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell