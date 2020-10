Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter entwenden Leergut

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 11.10.2020, kam es in der Zeit von 14:00 - 17:40 Uhr in der Peterstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Dort wurde im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses eine Wohnungstür aufgebrochen und Leergut entwendet. Das Aufbrechen und Wegschleppen des Leergutes könnte unter Umständen aufgefallen sein, so dass Zeugen gebeten werden, sich

