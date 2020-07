Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Pluwig. Zeugen gesucht.

Trier (ots)

Am Sonntag, 12.07.2020 kam es gegen 20:00 Uhr in der Grawertstraße 16 in Pluwig zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte hierbei den ordnungsgemäß geparkten Kleinwagen, Marke Opel Adam und beschädigte diesen an der vorderen linken Seite. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651-9779 1710 in Verbindung zu setzen.

