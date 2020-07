Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Zaunpfählen

Nittel (ots)

Im Zeitraum vom 12.07.2020, 12:00 Uhr bis zum 13.07.2020, 10:00 Uhr wurden aufgestellte Zaunpfähle an einem Weinberg in Nittel beschädigt. Der Weinberg liegt an der L135 zwischen Nittel-Windhof und Onsdorf, circa einhundert Meter oberhalb des Sportplatzes Nittel.

Zeugen, die dahingehend Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg (06581 9155 0) in Verbindung zu setzen.

