Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus.

Birkenfeld (ots)

Am Montag, dem 13.07.2020, ereignet sich gegen 14:30 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Feckweilerbruch in Birkenfeld. Brandursache ist ein auf dem Herd vergessener, mit Frittenfett befüllter, Topf. Aufgrund der Überhitzung kam es zur Entzündung des Fetts und der darüber befindlichen Dunstabzugshaube. Zum Zeitpunkt des Brandes befindet sich keine Person in der Wohnung. Nachdem der Bewohner die vom Küchenfenster ausgehenden Rauchschwarden wahrnimmt, begibt er sich in die Küche. Aufgrund starker Rauchentwicklung flüchtet er sich unmittelbar auf den Balkon und kann unverletzt durch Kräfte der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet werden. Der Bewohner wird vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Elisabeth-Krankenhaus verbracht. Im Einsatz vor Ort befinden sich die Freiwillige-Feuerwehr Birkenfeld mit 22 Einsatzkräften und die Polizeiinspektion Birkenfeld. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

