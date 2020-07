Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung Biberzaun, Diebstahl Wildkamera

Züsch (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 12.07.2020 auf Montag, den 13.07.2020, wurde durch bislang unbekannte Täter in Züsch, Am Mühlenberg, eine durch die VG Hermeskeil installierte Wildkamera entwendet und ein durch das Biberzentrum Rheinland-Pfalz errichteter Biberzaun beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil entgegen.

