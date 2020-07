Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ladendiebin im Lidl Schweich gestellt

Schweich (ots)

Am Abend des Montags, 13.07.2020 kam es im Lidl in den Schlimmfuhren in Schweich zum Taschendiebstahl einer Geldbörse. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen agierten zwei Täterinnen gemeinsam, indem eine die Geschädigte ablenkte und die andere deren Geldbörse aus der Handtasche entwendete, welche im Einkaufswagen abgestellt war. Durch einen aufmerksamen Angestellten des Marktes konnten der Tathergang beobachtet, eine der Täterinnen gestellt sowie die Geldbörse zurückerlangt werden. Durch die Polizeiinspektion Schweich wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. In den Schweicher Supermärkten im Ermesgraben und in den Schlimmfuhren kommt es in der Vergangenheit immer wieder zu Taschendiebstählen.

Aus diesem Grund wird an die Kunden appelliert, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zu lassen.

