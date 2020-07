POL-PDTR: Lkw geflüchtet nach Verkehrsunfall

Polizeidirektion Trier

Am Mittwoch, 15.07.2020 um 09.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der Hunsrückhöhenstr.. Der geschädigte Lkw Fahrer fuhr von Reinsfeld in Richtung Kell am See. Ca. 500m vor dem Wallerplatz geriet ein entgegenkommender Lkw auf die Gegenfahrbahn, so dass der geschädigte Lkw ausweichen musste. Dennoch kam es zum Anstoß mit den Außenspiegeln des Fahrzeuges. Der Unfallverursacher, ein Klein-Lkw, Farbe weiß, setzte seine Fahrt unvermittelt in Fahrtrichtung Zerf fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Telefon: 06503-9151-0

