Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 09.10. - 11.10.2020

Wilhelmshaven (ots)

23-jähriger verursacht betrunken zwei Verkehrsunfälle und hat keine Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 21.56 Uhr fuhr ein 23-jähriger mit seinem Pkw zunächst gegen ein Treppengeländer in der Posener Straße Höhe Hausnummer 12 in Sande. Nachdem er zunächst ausstieg und sich die Unfallschäden anschaute, entfernte er sich von der Unfallstelle, obwohl der Gesamtschaden derzeit auf 4.500 Euro geschätzt wurde. Gegen 22.04 Uhr verlor er dann in der Straße Altgödenserhörn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Graben zum Stehen, nachdem er mehrere Verkehrszeichen und Büsche überfahren hatte. Der 23-jährige Fahrer, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem er durch die Freiwillige Feuerwehr Sande aus dem Fahrzeug geborgen wurde, wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Schnelltest im Krankenhaus ergab ein Alkoholisierungsgrad von 2,3 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

