Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mülltonnenbrand in Wilhelmshaven - Verdächtige Person am Brandort gesehen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 08.10.2020, erhielt die Polizei gegen 00:40 Uhr Kenntnis von einem Mülltonnenbrand in der Weserstraße. Ein aufmerksamer Zeuge schilderte den am Brandort eintreffenden Beamten, dass er ein "Geraschel" gehört und bei näherem Hinsehen eine männliche Person gesehen hätte, die dann sofort in die Moselstraße gelaufen wäre. Dort hätte der Zeuge die verdächtige Person aus den Augen verloren.

Die männliche Person sei etwa 180 cm groß gewesen und hätte eine eher korpulente Figur gehabt, außerdem zur Tatzeit weiße Schuhe, eine Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke getragen.

Für die Löschung der sich im Hinterhof befindlichen Tonne wurde die Berufsfeuerwehr eingesetzt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Aufmerksamkeit und unter der Rufnummer 04421/942-0 um ergänzende Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell