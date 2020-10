Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nach Ladendiebstahl geflüchtet - Polizei sucht den männlichen Täter und bittet Zeugen, sich zu melden

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 08.10.2020, kam es gegen 17:35 Uhr in der Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. In der Marktstraße wurde eine männliche Person in einem Bekleidungsgeschäft dabei beobachtet, wie sie Damenunterwäsche entwendete und anschließend flüchtete. Aufgrund der weiten Entfernung war kein Festhalten bzw. Verhindern einer Flucht möglich. Diese gelang dem Mann jedoch, der wie folgt beschrieben wird: ca. 180 cm groß, 20 - 25 Jahre alt, dunkle Haare (Undercut) Er trug zur Tatzeit neben Jeanskleidung, ein weißes T-Shirt und weiße Schuhe. Außerdem kam es am Donnerstag in der Friedenstraße zu einem Einbruch in Büro. Dort hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17:20 - 20:50 Uhr die Terrassentür auf, Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

