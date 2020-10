Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden

Jever (ots)

Am Donnerstagmittag, 08.10.2020, kam es gegen 13 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Mühlenweg in Jever, bog von diesem nach links auf die Mühlenstraße ab und übersah die Vorfahrt eines Pkw, dessen 21-jährige Fahrerin die Mühlenstraße, aus Richtung Innenstadt kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand, der nach derzeitigem Sachstand auf 14.000 EUR geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell