Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zu dem Brand einer Maschinenhalle in Sande - Brandursächlich war ein technischer Defekt - Polizei lobt das beherzte Eingreifen!

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte kam es am Donnerstagvormittag, 08.10.2020, in Sande zu einem Brand. Dort geriet aus zunächst unbekannten Gründen ein Trecker in Brand, auf die Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4728934 wird hingewiesen. Am heutigen Vormittag (09.10.2020) waren die Brandermittler vor Ort und konnten einen technischen Defekt als Brandursache feststellen. Eine Inaugenscheinnahme des Brandortes bzw. -objektes ergab, dass vermutlich eine durchgebrannte Platine in der Steuerungseinheit des Treckers der Grund für den Ausbruch des Brands war. "Letztendlich konnte größerer Schaden nur durch das beherzte Eingreifen des Landwirtes verhindert werden" so das ausdrückliche Lob der Polizei: "Durch die Aufmerksamkeit und die schnelle Reaktion konnte verhindert werden, dass die gesamte Halle abbrannte bzw. Tieren zu Schaden gekommen sind!

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

