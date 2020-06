Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Gaststätte

Germersheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte im Bereich der Klosterstraße. Ein bis bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte die Terrassentür zu der Lokalität aufgehebelt und war hierdurch in die Räumlichkeiten gelangt. Nach einer ersten Sichtung wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1500 EUR.

