Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Blutprobe 2

Maikammer (ots)

Unter Alkoholeinfluss überholte ein 54-jähriger Autofahrer gestern Abend (17.06.2020, 18 Uhr) auf der Kalmithöhenstraße einen 36-jährigen PKW-Fahrer und zeigte diesem vermutlich wegen seiner langsamen Fahrweise den "Scheibenwischer". Bei dem Überholvorgang musste der 36-Jährige nach rechts ausweichen und beschädigte dabei die Alufelge seines PKW. Kurz nach dem Unfall hielten beide Unfallbeteiligte an. Dabei kam es zu einem handgreiflichen Wortgefecht, bei dem der 63-jährige Beifahrer des 36-Jährigen am Oberarm verletzt wurde. Im Anschluss daran setzte sich der Unfallverursacher in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Polizei wurde verständigt und konnte den 54-jährigen zu Hause antreffen. Zum Unfallgeschehen machte er keinerlei Angaben. Da Atemalkohol festgestellt wurde und er nicht bereit für ein Alkotest war, wurde ihm die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme erklärt. Seinen Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, weil er derzeit keine Fahrerlaubnis hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

