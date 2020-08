Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Randalierer wehrt sich bei Festnahme.

Lippe (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen randalierte ein 41-jähriger Paderborner mehrfach in Schlangen. Bereits gegen 08.30 Uhr wurde der Polizei eine Anzeige wegen Belästigung des 41-Jährigen gegenüber einer Frau gemeldet. Anschließend fiel der Mann an der Grundschule Schlangen negativ auf. Danach randalierte der Täter in einer Apotheke in der Ortsmitte. Beim Eintreffen der Beamten am Tatort konnte dieser nicht mehr angetroffen werden. Bei der Fahndung nach dem Paderborner fand man ihn schlussendlich gegen 10.20 Uhr am Rathaus am Kirchplatz, wo er wiederholt randalierte. Bei der Festnahme beleidigte der Täter die Polizeibeamten und leistete erheblichen körperlichen Widerstand, zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Der 41-Jährige wurde erst zur Polizeiwache Detmold gebracht und anschließend aufgrund einer psychischen Erkrankung in eine Klinik eingewiesen.

