Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Eigentümer eines Fahrrades gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Langen Straße in Lage gegen 01.30 Uhr zwei Fahrradfahrer von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde ein neuwertiges schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls" sichergestellt. Ein Foto des Fahrrades liegt dieser Pressemitteilung bei. Das Rad konnte bislang noch nicht zugeordnet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Fahrrad aus einer Straftat stammt. Hinweise auf die Eigentümerin oder den Eigentümer nimmt das Kriminalkommissariat 6 in Lemgo unter der Rufnummer 05261 9330 entgegen.

