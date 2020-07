Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Pkw entwendet

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmorgen gegen 00.20 Uhr entwendeten unbekannte Täter vom Abstellplatz eines KFZ-Händlers an der Daimlerstraße in Holzhausen einen schwarzen BMW M3. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Cabriolet im Wert von ca. 27.000 Euro, welches zum Verkauf abgestellt und nicht zugelassen war. Dementsprechend befanden sich zur Tatzeit am Fahrzeug auch keine Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell