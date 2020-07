Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum zwischen dem 11.07 und dem 17.07.2020 brachen unbekannte Täter an einem Wohnhaus an der Hauptstraße während der Abwesenheit der Bewohner eine Kellertür auf und drangen in das Haus ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Zur eventuellen Beute und deren Wert liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

