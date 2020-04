Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor falschen Wasserwerkern

Neuss (ots)

Sowohl an der Teutonenstraße, der Further Straße und der Breite Straße, meldeten Anwohner heute Mittag (Freitag, 17.04.) verdächtige Personen. Die beschriebenen Männer sollen an Türen geklingelt und sich als Mitarbeiter der Stadt bzw. Stadtwerke ausgegeben haben. Die Wasserleitungen müssten überprüft werden, lautete ihre offensichtlich betrügerische Ausrede, um in die Wohnungen zu gelangen. In einem Fall stellte ein Mieter anschließend offene Schubladen und Schränke fest, als die Männer, die mal zu zweit und mal zu dritt auftraten, sich bereits wieder verabschiedet hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet derzeit nach den mutmaßlichen Betrügern.

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Handwerker oder Mitarbeiter der Stadtwerke werden ihren Besuch ankündigen, gerade in der derzeitigen Situation. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informieren Sie bitte auch Verwandte und Bekannte über die Masche der falschen Wasserwerker.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell